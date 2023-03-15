釣魚短訊騙案3個月近千宗　局方研發放人登記制度助分辨

本港詐騙案不絕，其中涉及釣魚SMS短訊的個案更是不斷上升，據知由去年底至今，執法部門接獲近千宗相關騙案，涉款達1,000萬港元，大部分涉及積分獎賞釣魚詐騙。保安局表示，正研究短訊發放人登記制度，在由已登記公司發出的短訊上加入標記，協助市民識別短訊的真偽。該制度的目的是分辨短訊發放公司或機構的可靠性，並不會掃描短訊內容。

據悉，執法部門去年底至今接獲近千宗相關騙案，大部分涉及積分獎賞釣魚詐騙，與HKT The Club、中國移動MyLink、數碼通和yuu等有關，損失最多的受害人，信用卡被盜用62萬港元。為打擊相關騙案，保安局回應議員廖長江的書面質詢時指出，執法部門於去年9月底與通訊事務管理局辦公室及流動網絡營辦商成立專責工作小組，共同制訂由源頭堵截電話騙案的措施，包括堵截「+852」字頭的偽冒來電、協助用戶過濾並攔截涉及網絡詐騙的超連結，以及停止提供服務予涉及騙案的本地流動電話號碼，小組亦正研究短訊發放人登記制度。

被問到社交平台Facebook及互聯網搜尋器Google早前出現多個假冒藝人及政府官員刊登的廣告，有市民因受騙而招致損失，有關詐騙廣告在市民屢次向有關營運商舉報後仍繼續出現，執法部門有何措施打擊這類廣告。局方回應說，執法部門會定期進行網上巡邏，如發現網絡上有懷疑違法活動，會進行調查，按情況要求互聯網服務供應商和社交平台移除相關內容。