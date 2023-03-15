強積金平台構建較原訂時間延遲8個月　議員斥政府無準備

強制性公積金計劃管理局(積金局）早前稱，因負責構建積金易平台的承辦商的問題，估計構建平台的整體進度比原訂時間表延遲8個月。立法會今日(15日)召開大會，有議員就此提出口頭質詢，質疑當局面對平台最終或延遲推出沒有任何準備，以及關注有否向承辦商追討罰款。

根據合約時間表，承辦商需於今年第二季交付積金易平台，讓強積金計劃按序分批加入平台，並於2025年完成所有過渡工作，使平台同年全面運作，過去2年，積金局及平台公司一直監督承辦商，然而根據承辦商提供的時間，好有可能構建平台較合約要求延遲8個月，但仍然可於2025年完成所有強積金過度安排。

提出質詢的議員周小松認為當局沒有就積金易平台有機會延遲推出，作有必要的預案準備，市民惟有繼續望天打卦。他又提到本港退休保障遠遠不足，不少地區供款比率超過本港政府的10%，詢問政府有否計劃考慮提高強積金供款比率。對於平台構建需要延遲，議員陳健波關注原本自願提早加入的安排有否改變，有無同業界講清楚。

當局解釋承辦商主要在軟件開放方面低估項目複雜程度及人手 ，現已大幅增加人手，希望追落後。今年1月底13名受託人有7名受託人開始數據轉移工作，包括5名先行者，其他亦會陸續做數據轉移。對於會否提高供款率，當局指是根據有關法例做強積金供款，對此無補充。

另一議員吳秋北則詢問當局會否向承辦商追討延誤的罰款。當局回應指合約訂明若項目出現延誤，平台公司會按照相關條款作根據，包括要求承辦商向平台公司支付算訂損害賠償。但當局對於平台在2025年全面運作保持審慎樂觀的態度，現時正落實補救方案，包括增聘人手，以及管理優化措施，增加監察。