沙頭角禁區9個月500旅行團到訪　年底推網上申禁區紙

沙頭角禁區去年6月起局部開放旅遊，保安局指自「開放沙頭角碼頭計劃」去年6月推行以來，至本月5日已有500個旅行團到訪，共18,135人參加，期間未有發現任何違反與禁區相關法例的個案或其他嚴重不當行為，但強調中英街是直接接壤內地而未有設置任何屏障作為邊境分界，為妥善管控走私等跨境犯罪活動的風險，故即使2024年計劃開放整個沙頭角邊境禁區，但不會包括中英街。此外，執法部門將於今年年底為沙頭角旅客推出電子禁區許可證系統，禁區許可證申請時間將減至3個工作天

保安局回應議員謝偉銓的書面質詢稱，「開放沙頭角碼頭計劃」後，去年6至12月共有406個旅行團共14,052人參觀，今年初至3月5日則有94個旅行團共4,083人參與。被問到會否考慮在符合特定條件及平衡保安風險下，容許旅客到訪中英街，局方說，基於獨特的歷史背景和地理因素，中英街直接接壤內地而未有設置任何屏障作為邊境分界，更是香港境內唯一沒有邊境管制設施但容許人貨跨境活動的地方，從邊境保安的角度考慮，有需要繼續維持中英街的邊境禁區管制，不會開放中英街予遊客從香港沙頭角進入。

局方指，除中英街外，2024年逐步開放沙頭角推廣文化生態旅遊，局方聯同相關部門經地區諮詢後已制定具體計劃，並將於同年年初推出，屆時旅行團和個人旅客可於全年任何日子前往沙頭角禁區內所有景點進行觀光活動，每日1,000人遊客為上限。為推廣綠色旅遊及完善有關旅遊配套，旅遊事務署聯同漁農自然護理署於2020年在「行山徑第一期改善計劃」下，完成連接荔枝窩的印洲塘郊遊徑工程。此外，政府正檢視鄉郊地區的旅館與食肆的發牌制度和程序，首批位於荔枝窩的11間民宿已於去年8月悉數取得營業牌照，鄉郊辦正委託顧問擬備經優化的發牌規定及相關程序指引，料2023至2024年完成。