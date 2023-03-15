交通意外傷亡援助金疑遭濫用　當局稱公眾認知提升或令申請上升

「交通意外傷亡援助計劃」申請個案於過去5年間大增逾2,000宗，議員陳健波關注當中有否涉及虛假、誇大及詐騙等情況發生。勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆質詢時表示，計劃收到的申請數目受多方面的因素影響，公眾對計劃的認知度有所提升，亦是申請數字上升的原因之一，強調社會福利署會就每宗申請，要求警方書面確認是否涉及交通意外，並在處理申請時向申請人清楚說明騙取援助金屬刑事罪行。

孫玉菡表示，計劃申請人必須具備相關資格方可獲發援助，包括須已向警方報案，並由警方界定該宗意外為道路交通意外；以及受害人須因該宗意外以致死亡或受傷，傷者須獲註冊醫生證明其傷勢須留院治療不少於3天，或獲發不少於3天的病假證明。為防止計劃遭濫用及欺詐援助，社署亦會與醫院管理局及衞生署保持緊密聯繫，確保申請人的傷患與所涉交通意外有關，並會將懷疑個案轉介警方調查。

議員陳健波另關注計劃的申請資格是否過於寬鬆，孫玉菡表示，社署已檢視各環節工作，包括在處理申請計劃下的臨時生活補助過程中，加強審查入息證明的程序。此外，社署亦已優化工作流程，加強核實申請人有否就同一宗交通意外，循其他途徑索取損害賠償或補償，並提早於初次發放援助金時，去函通知保險公司，防止雙重賠償。