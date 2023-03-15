首階段每年8千學生參與城市運動　研放寬M品牌申請人資格

政府推廣城市運動，包括3人籃球、5人足球、運動攀登、滑板及霹靂舞，文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面回覆指政府將與體育界、學校及其他界別攜手合作推廣城市運動向有興趣參與推廣計劃的學校及機構提供資助，以舉辦訓練班和活動。在首階段計劃先與學校合作，目標是在2023/2024學年開始，每年向8000名學生提供參與城市運動的機會，亦正研究在校外舉辦推廣活動和訓練課程。

楊潤雄回覆議員陳家珮的書提問時亦指出，現時康樂及文化事務署提供14個室內及戶外運動攀登設施、500多個籃球場、8個滑板場、5個極限運動場、超過190間舞蹈室/活動室及超過120個五人足球場，可供進行「城市運動」項目。

康文署亦正按中國香港攀山及攀登總會所認可的相關資歷及訓練模式，調整運動攀登設施的使用條件，讓合資格教練及另一名持有相關證書的同伴，陪同未持有證書人士以個人預訂方式租用設施，以便利運動攀登的訓練及發展。

政府在提供運動設施時會考慮各種因素，以決定該地點是否適合相關設施。《香港規劃標準與準則》第12章提供了在天橋/行人天橋下使用土地的標準和準則。當局指現時天橋底的空間主要是提供靜態康樂設施。然而，若個別天橋底的空間客觀條件許可，政府亦會研究提供適當的康樂設施作推廣運動，(包括城市運動)之用。

施政報告中提出政府將研究進一步優化「M」品牌計劃，以吸引更多大型國際體育賽事在香港舉行，包括增加每項活動的資助上限、取消同一申請人每年可舉辦的「M」品牌活動的配額等。楊指當局亦會檢視並放寬申請人的資格，以涵蓋體育總會及相關團體所組織的活動，支持更多大型國際體育賽事在香港舉行，包括「城市運動」項目，以鞏固香港作為盛事之都的地位。