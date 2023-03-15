鄺球擁豪宅買居屋　議員轟政策過時　當局考慮收緊安排

名媛蔡天鳳被碎屍案，死者前家翁鄺球被揭持有私樓，仍可以綠表購入居屋單位，事件引發社會嘩然，市民質疑房屋署縱容公屋租客享受公屋資源，更容許以綠表資格購買居屋，雙重濫用公共房屋福利，亦反映公屋、居屋分配管理機制出現重大漏洞。議員謝偉俊今（15日）就事件提出質詢，要求房屋局交代過去4年房屋署曾經抽查多少個公屋住户資產狀況及跟進，有議員進一步質疑相關罰則太低，需要收緊富戶政策。

房屋局局長何永賢回覆稱，在過去4年，平均每年審查23.8萬份公屋租屋信息，而房屋署中央專責小組每年不少於6000個個案做深入調查；而過去4年，每年平均有690宗租戶被揭發擁有物業、資產超過限額，佔整體申報表0.3%，涉嫌違反房屋條例檢控後成功定罪的個案有526宗，其中10宗個案判監或緩刑。針對公屋住戶用綠表資格申請資助出售單位並沒有入息及物業擁有權限制，家庭成員簽署同意若購得居屋會交還公屋，此要求1978年首次出售居屋單位便開始，目的是騰出公屋單位，近5年，因此收回公屋單位有3600個，未來會檢視、考慮如何收緊相關安排。

議員謝偉俊指過去的判刑，大多判緩刑，變相「咩都唔使做」，追問指政策完全過時，相關人員有「雙重福利」，變相是「先呃公屋咁多年，再送多個居屋」，而今政府更要「嘥咁多錢」起簡約公屋。何永賢稱理解到政策需要檢討，隨後回應其他議員表示聽到提高罰則的意見，但認為需要讓一些「勤勤懇懇成長」的公屋居民保持一個流轉機會。

身兼行政會議成員的議員林健鋒指現時有很多富戶「霸住屋唔住」，導致「有屋冇人住，有人冇屋住」，認為單靠舉報審查富戶並不合理，質問政府能否盡快收緊富戶政策時間表，務求在半年之內將富戶趕出去。何指政府有主動調查，但不能太具體透露調查的線索，避免有人躲避，亦指2021至2022年收回1370個違反租約住戶的單位，期望下次推出居屋前完成檢討政策。

未能在會上發言的議員田北辰指，聽到當局回應後「極之憤怒」，認為政府一直「匿埋」在「檢討」的藉口後面，而實際上檢視土地註冊處的住宅交易非常容易，甚至不用人工智能便可做到，認為政府事實上已經可即時作改進，但連「咁簡單平息民憤嘅承諾都講唔出口」，卻表示要「攞百幾億起簡約公屋」。