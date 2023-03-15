47人初選案區諾軒續作供　林卓廷及黃碧雲交表無提及否決預算案

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權一案，當中16人不認罪，今日(15日)繼續在西九龍法院受審。區諾軒接受盤問時稱，為了持續反修例運動，當時勇武派和主張「和理非」的人會交替出現，亦即所謂「和勇不分」。他又重申，林卓廷和黃碧雲都沒有在提名表格提及否決財政預算案。

區諾軒指，就他看來，被告之一的施德來是民協「新生代」，屬預屬的區議員，可算是「和理非」。法官隨即問到，選舉論壇經常提及的「和勇不非」究竟是什麼意思。區回答說，以他所知，「勇」是指主張直接行動、不抗拒暴力的人，例如會參與暴動或掟汽油彈。「和」及「勇」交替出現，令這場反修例運動可以持續。區指，民協是小政黨，影響力較少。該黨主張「又傾又砌」，即會透過談判和社會行動爭取訴求。

區接受黃碧雲及林卓廷代表大律師盤問時就指出，初選參加者須簽署提名表格，表明要支持及認同協調會議的共識。區同意，在黃及林分屬的九龍西及新界東選區協調會議中，對否決財政預算案這議題上有分歧，沒達成共識。庭上展示黃及林的初選提名表格，顯示黃在表格中附夾文件，題為「反抗專政 緊抱自由」。林附夾的文件則題為「查警黑制警暴 五大訴求缺一不可」。區同意2份文件中均不曾提及否決財政預算案，這符合他所認知民主黨的立場。事實上在初選論壇中，林亦表明要視乎具體議案，才可決定是否投反對票。

案件編號：HCCC 69/2022