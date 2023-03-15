圖賄護士獲接種紀錄　25歲健康策劃員准以2000元保釋

廉政公署日前落案起訴一名男子，他涉嫌以1,000港元行賄一名於社區疫苗接種中心護士，以求不須接種新冠疫苗而獲發疫苗接種紀錄。他被控一項向代理人提供利益罪，案件今(15日)在西九龍法院提訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至5月10日再訊，以便辯方索閱文件及提供法律意見，被告續准以2,000港元保釋，期間他不得離港，不可接觸控方證人。

25歲被告張展衡，報稱是健康策劃員。他被控於2022年9月21日，無合法權限或合理辯解，向卓健醫療服務有限公司姓呂代理人，即由卓健聘用於林士德體育館社區疫苗接種中心提供新冠疫苗接種服務的登記護士，提供港幣1,000港元利益，作為呂作出與其主事人的事務或業務有關的作為，即在沒有為被告接種新冠疫苗的情況下，向被告發出疫苗接種記錄的誘因或報酬，或由於呂作出上述行為而向她提供利益。

資料顯示，案發時被告在醫務衞生局轄下一個地區康健中心工作，該中心為政府實施「疫苗通行證」的指定醫療處所。被告須接種指定劑數新冠疫苗，或持有有效醫學豁免證明書，以符合「疫苗通行證」要求，方可進入中心工作。

案件編號：WKCC1078/2023