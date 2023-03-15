高中核心科目課時減半議員質詢成效　當局指中四讀3選修科人數增

教育局近年推行高中4個核心科目優化措施，並在2023/24學年推展至中六級別，4核心科目課時將不超於總課時的一半，以騰出課時、減少學生的考試壓力和增加高中課程彈性。議員劉智鵬書面質詢措施推行後的成效。教育局局長蔡若蓮回覆表示，大部分學校已安排在優化措施下的第一屆中四學生多選讀一個科目，以及逾一半學校已利用所釋出的空間，讓學生多參與價值觀教育學習活動。

蔡若蓮表示，從教育局每年進行的高中科目資料調查結果顯示，大部分學校已安排第一屆中四學生多選讀一個科目，21/22學年修讀數學科延伸部分(單元一/單元二)有9,701人，較20/21學年的8,575人上升，升幅19.7%，其他語言等科目的修讀人數均見增加，由1,086人升至1,562人；而修讀3個選修科目和應用學習課程的中四學生人數同樣顯著上升。

另外，同學年亦有逾一半學校，利用所釋出的空間，讓學生多參與價值觀教育學習活動，包括加強閱讀和語文學習、推動STEAM教育，以及發展學生自主學習的能力。除問卷調查外，教育局亦透過教師學習圈、協作學校會議、焦點小組訪談等渠道，蒐集持份者回饋。綜合而言，教師普遍能依循優化措施下，有關縮減及調適課程和評估的建議，整體檢視和逐步規劃課程，為學生安排多元學習活動。

蔡若蓮續指，隨着推行高中四個核心科目的優化措施，課程發展議會已適時編訂《中學教育課程指引》(2017)補充說明，其中包括闡明高中課程的建議課時、分配等相關更新，以供學校參閱。