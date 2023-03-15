純電動的士貸款計劃料年中面世　貸款上限35萬還款期最長10年

為推動綠色運輸，今年年度財政預算案建議純電動的士貸款計劃，為業界提供百分百擔保貸款。運輸署最新公布詳情，建議計劃今年中推出，申請期將由推出起計5年，並視乎需要作檢討及延長，而政府承擔總額為64億港元，預期最高開支為21.76億港元。

資料顯示，計劃適用於登記的士車主，須證明貸款將用於購買純電動的士，替換現有石油氣、汽油或混能的士，每輛純電動的士貸款額為其實際售價，上限35萬港元。若借款人同時申請新能源 運輸基金的資助，最高貸款額將為有關純電動的士的實際售價減去相關資助。計劃年利率為香港最優惠利率減2.5厘；還款期最長10年，借款人可選擇最長12個月還息不還本期。

另外，政府計劃下月向財委會申請撥款後，獲准後立即推出「跨境客運業貸款計劃」，建議為約1500輛跨境巴士、600輛跨境出租汽車及80艘跨境渡輪，分別提供以10萬、8萬及200萬港元為上限的擔保貸款額。計劃申請期6個月，將視乎需要延長，而還款期、年利率及還息不還本期等，則與的士貸款計劃相同，政府預計將提供不多於4億元承擔額，料最高開支1.4億元。