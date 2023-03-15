月均400人被禁租場90天　康文署擬要求借用者聲明承諾不轉讓

康體場地「炒場」問題嚴重，康文署近年推出多項措施打擊。文化體育及旅遊局今（15日）回應議員指透露，去年1月至今年2月期間，康文署共接獲約270宗相關投訴，而平均每日有400人因累積兩次「不取場/不在場使用」的違規紀錄，被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。康文署指正徵詢法律意見，研究要求租用人及租用團體在預訂及登記使用設施時作出聲明，承諾不會透過任何形式轉讓已預訂設施。如懷疑有租用人及租用團體違規轉讓已預訂設施，會作出適當跟進。康文署亦會積極探討在推出全新智能康體服務預訂資訊系統時加入相關聲明的可行性。

同期內，康文署平均每月錄得6900宗未能成功取場個案，原因包括訂場人並未到埸，取場人未能出示訂場時提供的身份資料證明等。當局又交代，康文署去年5月起推出多項打擊「炒場」新措施後，場地職員已加強巡查，截至上月，巡查次數逾77萬次，揪出約1 380名租用人被發現沒有在場使用有關設施。

至於草地足球地去年11月規定租用人預訂場地時，需多填寫 4 名用場人士的「康體通」用戶編號，而其中 3 人必須與租用人一同簽場及在場使用設施。當局已發現超過110宗違規個案。