官涌市政大廈擬局部改建滑板攀登場　料年內完成技術可行性研究

為增加體康場地，政府擬把官涌市政大廈部分樓層，改建為「城市運動體育中心」，用作攀登及滑板等城市運動場地。當局今（15日）向議員交代時間表，料今月底就計劃諮詢油尖旺區議會，包括將關閉官涌街市及其熟食中心，相關工程項目技術可行性研究預計最快今年內完成。

當局又指，政府2017年進行「香港體育設施供應情況」的顧問研究，目前正跟進相關建議，因應市民期望提升和人口增長，以及交通網絡日趨完善和土地資源短缺的情況，考慮如何修改《香港規劃標準與準則》有關篇章，以期在滿足市民對設施需求的同時，善用珍貴的土地資源。

另外，政府去年提出出「體育及康樂設施十年發展藍圖」，分兩階段提供約30項康體設施。當局指今交代首階段16個項目最新進展，當中僅一個項目已獲批准撥款，即安達臣道石礦場（地盤 G2）聯用大樓；政府又預計今年就安達臣道石礦場石礦公園進行諮詢及申請撥款；其餘14個項目，包括九龍城宋皇臺公園、沙田白石體育園、改建灣仔香港大球場等，全部仍處於規劃階段。