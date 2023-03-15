立會首讀3項稅務修訂　包括薪俸稅免稅額及調高子女免稅額

立法會今日(15日)首讀及二讀中止待續《2023年税務(修訂)(子女免税額及税務寬免)條例草案》、《2023年印花税(修訂)條例草案》，以實施政府就2023至2024財政年度提出的財政預算案中的建議，包括一次性稅務寬減措施，以及調高子女免稅額，後者則調整就不動產的售賣轉易契或買賣協議可予徵收的從價印花稅。

財經事務及庫務局局長副局長陳浩濂表示，《2023年税務(修訂)(子女免税額及税務寬免)條例草案》訂明一次性稅務寬減2022至2023課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅以及利得稅，每宗個案以6000港元為上限，若條例草案獲得通過，有關寬減會在納說人2022至2023課稅年度的最終應繳課稅中反映，措施將惠及190萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及13,3500家需繳稅企業，政府因此減少92億港元收入；至於子女免稅額方面，條例草案訂明，2023至2024起提供額外免稅額，由現時12萬港元增加至13萬港元，而每名合資格子女在出生年度的免稅額是26萬港元。該措施惠及32萬4000名納稅人，預計稅收減少6.1億港元。

另外，《2023年印花税(修訂)條例草案》則希望調整就不動產的售賣轉易契或買賣協議可予徵收的從價印花稅，以減輕一般市民置業負擔，特別是中小單位，主要受惠者為購買唯一住宅物業的永久性居民，調整後，款額介乎200萬港元至1008萬港元，需繳交的印花稅金額將有所減少，根據2022年交易數據，預計措施將惠及3.7萬名買家，政府因而每年少收19億港元。