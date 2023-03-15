45%受訪港企未來3個月欲增人手　通訊媒體業招聘意欲最高

隨著香港全面通關，各行各業也增加了招聘意欲。有本地人力資源機構於今日(15日)公佈2023年第二季「就業展望調查」報告，發現香港僱主對預期來季增加員工人數持樂觀態度，有45%受訪港企表示未來3個月將增加人手，當中以通訊媒體業的招聘意欲最高。

人力資源機構「ManpowerGroup」今年1月，向在全球41個國家和地區、共3.88萬名僱主進行訪問調查，今年第二季的「淨就業展望指數」是+23%，情況與上季相同，預期招聘意欲保持穩定。反觀香港，調查亦發現，來季淨就業展望指數高達+30%，較全球指數高出7個百分點，亦較第一季上升8%及按年上升27%。

調查亦發現，受訪的510名香港僱主中，有45%人預算於未來3個月增加人手，當中以通訊媒體業的招聘意欲最高，其就業展望指數錄81%，按季升49%，按年更升81%；其次為50%的資訊科技業，以及40%的醫療保健及生命科學業，反之消費品及服務業的招聘意欲最低，只有16%。

ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊表示，香港與內地恢復全面通關，經濟亦於疫情中逐漸復甦，令整體就業情況進一步改善，而通關業務和客流量的增加，亦促進了漫遊服務的恢復，當中有企業表示，1月份錄得的漫遊收入已回升至疫情前水平的近70%。她預料，隨著香港大型全球宣傅活動，以及下月初即將復運的高鐵長途車，可進一步吸引旅客訪港，推動旅遊相關行業。