分析數千名老人血液數據　中大發現維持胰島素敏感性為長壽關鍵

健康長壽是許多人的願望。香港中文大學生命科學學院教授周熙文團隊與海南醫學院合作發現，維持胰島素敏感性從而提高先天免疫系統功能，是多種族極端長壽和百歲老人的共通點。研究結果已發表在著名的《衰老細胞》雜誌。

世界各地尤其是發達國家的人口迅速老齡化，促使政策制定者聚焦在維持健康的可持續發展措施上，以控制慢性疾病的患者人口。由於免疫系統功能失調與各種老齡慢性疾病息息相關，意味着免疫系統對維持老齡健康也至關重要。周熙文團隊透過綜合分析數千名來自不同種族和地區，包括中國、荷蘭和日本等的極端長壽(95歲以上)和百歲老人，以及一般長者的血液轉錄組數據，尋找與極端長壽和健康相關的獨特免疫特徵。

分析指出，極端長壽和百歲老人的先天免疫系統的功能活性較強，是建基於較活躍的先天單核細胞吞噬能力，即通過吞噬有害病原體、細胞碎屑以及凋亡細胞的防禦機制。在細胞層面，單細胞轉錄組數據分析更發現單核細胞是唯一對胰島素敏感的免疫細胞。

團隊通過進一步對細胞特異性轉錄組網絡、胰島素受體調節的下游基因表達和胰島素抵抗DNA甲基化組變化數據的綜合分析，發現單核細胞的吞噬能力是由胰島素調節的免疫代謝網絡所支持。周熙文表示，研究指出保持胰島素敏感性是延長健康壽命和長壽的關鍵，這可以通過健康飲食和恆常運動來維持。研究結果亦呼應和反證了胰島素抗性與各種老齡慢性疾病有着密切關係。