立會通過決議　祈顯義獲任命為終審法院海外法官

立法會今日（15日)通過任命澳洲高等法院前法官祈顯義為終審法院海外法官。

資深司法任命建議小組委員會委員周浩鼎表示，委員會支持任命，但提出多項關注，包括減少對海外法官的依賴，增加常任法官數目，以及司法人員推薦委員會日後應考慮更多其他普通法地區，例如來自新加坡和馬來西亞、對中國社會價值更熟悉的海外法官。

他又提到，過去曾經有海外法官透過辭職企圖抹黑《港區國安法》，甚至有英國個別人士曾經煽動非常任法官拉隊走人，英國政治人物企圖打擊中國的陰謀，做法企圖打亂司法獨立，行為可恥，建議司法任命做好背景了解，避免有明顯意圖的人士加入，尤其是以往有沒有發表過針對中國的言論。

政務司司長回應指，終審法院非常任法官人數充足，暫無迫切需要增加常任法官數目，至於司法人員推薦委員會是根據司法和專業才能推薦法官人選，新加坡和馬來西亞的法制與本港差距較大，但如有頂尖優秀的合適人選亦會考慮。另外，終審法院首席法官在挑選以及邀請合適的非常任法官參與個別上訴案件聆訊時，會考慮所有相關因素，包括有關法官的背景，法律專業的範疇，以及需進行聆訊的案件性質等。