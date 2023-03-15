為電費爭執涉36刀捅死親弟　六旬酒樓雜工否認謀殺受審

與胞弟同住多年的六旬酒樓雜工，疑因分擔電費問題等瑣事與弟起爭執，最終以利刀捅弟36刀，將弟弟刺斃。他事後被控1項謀殺罪，今天（15日）於高院原訟庭否認控罪，案件隨即開審。控方開案陳詞引述法醫驗屍報告指，死者的刀傷中有5處為致命傷，包括頸項、前胸及後背，控方指被告明顯是有意要令死者身體受嚴重傷害才會造成該些傷勢。控方亦指被告並非自衞殺人，其使用的武力亦不符合因被死者挑釁而作出之程度。

現年65歲，案發時任酒樓雜工的被告卜水強，被控於2019年9月25日在香港謀殺其胞弟卜偉根（60歲）。控方表示，被告與父母和死者居於旺角快富街1單位，父親於2018年過身，被告妻子翌年從內地來港同住，死者雖亦已婚，但妻子很少在涉案單位居住，2兄弟各佔一房，母親則睡客廳。控方指2兄弟關係欠佳，近年常因分擔電費問題起爭執。案發前1天死者把須繳交1,400港元的電費單放在客廳，被告把700多港元放在電費單上，翌日發現電費單被取走但款項仍在。案發當晚被告與妻子回家發現房間及廚房沒有電，但死者房及客廳則有電，他認為是死者關了部份電源，遂與他理論。

控方指2兄弟初則口角繼而動武，死者推被告致其跌倒並撞到母親。2人其後揮拳相向，死者拿櫈打被告的頭，被告則以玻璃鍋蓋打死者，但被死者擋開。2人其後走進死者房間，被告妻子及母親聽到打鬥聲，於是報案。約3分鐘後被告右手拿着染血生果刀走出房，死者則躺在地上。被告清洗血漬後把刀放回櫃內，並向妻子稱死者先以刀襲擊他才還擊。執法人員及救護員先後到場發現死者身旁另有一刀，死者則沒有反應，送院後證實不治。經法醫檢驗後，證實死者有36歲刀傷，死因為身體多處受刀傷，其中左頸、前胸2處及後上背2處屬致命。人員在現場檢獲的2把刀上發現死者及被告的DNA。被告在警誡下稱因自衞用刀斬了死者2下。

案件編號：HCCC 118/2021