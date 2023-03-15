上月訪港旅客破百萬　屬疫後首次　旅發局：內地客增長帶動

中港兩地全面通關下，上月訪港旅客人次於3年內首破百萬！香港旅遊發展局今日(15日)公布，上月初步訪港旅客數字為146萬人次，按月增加約2倍，是自2020年2月疫情開始以來，單月訪港旅客首次突破百萬人次，相等於疫情前每月旅客量的約30%水平。當中內地旅客升幅顯著，短途市場的旅客則主要來自東南亞。旅客訪港目的方面，休閒旅客的比例持續錄得增長。

參考整體訪港旅客初步數據，上月訪港內地旅客共有近111萬人次，較1月未全面通關約28萬人次，飆近3倍。單月訪港內地旅客人次亦較去年全年的約38萬為多。而非內地旅客的人次升幅較緩和，上月共有逾35萬人次，按月升約62%。整體來說，上月初步訪港旅客數字的146萬人次已較去年全年的逾60萬人次，增逾1倍。

旅發局又指聯同商戶向旅客派發消費優惠券的「香港有禮」活動將加碼吸客，其中港鐵將送出機場快綫車票、遊客全日通及高鐵車票人民幣30元折扣優惠各10萬張予訪港旅客，香港賽馬會亦向旅客送贈2,000份、每份價值430港元的「遊客禮遇」。該局續稱，「香港有禮優惠劵適用的商舖數目，由現時的約1,500間商舖，陸續增加1倍至約3,000 間商舖。旅客憑優惠券可享用價值100港元的優惠或迎賓飲品。