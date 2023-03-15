立會通過近二千億港元臨時撥款　議員指政府開支膨脹驚人　

為確保今年4月1日新財政年度開始時，政府有足夠資源維持正常運作，立法會今日(15日)通過臨時撥款決議案，向政府撥出約1,984億港元，當中包括推出新一輪消費券計劃所涉及的總承擔額約325億港元。會上多名議員支持撥款，希望政府能夠利用臨時撥款早日發放消費券；亦有議員批評當局開支膨脹驚人，指本年度的財政預算案所需金額達到破紀錄的8096億港元，要求政府留意增長幅度。政府回應指會繼續維持財政紀律量入為出，並控制開支增長。

由於立法會需要在今年4月26日才能恢復《2023年撥款條例草案》二讀辯論、及於5月3日進行三讀討論，所以有關草案不會早於今年5月3日前實施。為確保政府在新財政年度開始時，不會因缺乏資源而停止包括教育、社會福利、醫療衞生及保安等公共服務，故動議通過臨時撥款決議案，申請約1,984億港元，滿足政府約兩個月的開支需要。

對政府申請臨時撥款，議員謝偉銓認為本年度的臨時撥款額，雖然較去年的2,704億港元有所減少，但仍然是「好多好多嘅錢」。他又以1997至98年的財政預算案為例，指當年的預算案的開支僅為約2000億，與今日的臨時撥款額相若。同時今年預算案開支更達破紀錄的8096億，較1997至98年預算案開支高出約4倍，形容開支膨脹驚人，情況值得關注，要求政府留意開支增長幅度，令香港財政更加穩健。議員盧偉國則表示，3年疫情為市民帶來相當大的經濟壓力，儘管經濟正步向復甦，但復甦力度需要及時鞏固，故支持通過撥款，讓政府盡快落實消費券，加上「開心香港」，讓市民開心消費，發揮提振經濟效果。

面對議員質疑政府開支過多，財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應指，現時香港財政仍然穩健，但在經歷兩年財政赤字，政府會恪守財政紀律，會量入為出，控制開支增長，同時會控制公務員編制增長。