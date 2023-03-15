政Whats噏：直選議員評分　鄧家彪包尾　僅得1.63分

新一屆立法會已運作超過1年，相信班議會新丁亦已掌握議會流程，但講到工作表現就睇嚟仲係差咁啲嘞！有機構今日(15日)公布民意調查結果，雖然話地區直選、功能界別同選舉委員會分組嘅議員表現評分都有上升，但單睇20名直選議員，當中有14個議員即7成人嘅評分較上次調查下跌，評分最低嘅係九龍東鄧家彪僅有1.63分，跌幅逾31%，尾二係新界東南嘅林素蔚，而尾三係新界西南嘅陳穎欣。

香港研究協會喺2月27日至3月9日成功訪問1014名18歲以上嘅市民。表現評分方面，1分係非常唔滿意；唔滿意係2分；一般係3分；4分係滿意，而5分係非常滿意。喺全體議員嘅5項工作表現評分，「回應市民訴求」同「參政議政」嘅評分分別係1.97同1.95分，雖然分數較上次調查有所增加，但仍然係屬於「唔滿意」；而喺「推動政府有效施政」嘅評分為2.04分，「落實一國兩制」有2.34分、「監察政府施政」有2.04分，都係僅僅高過「唔滿意」少少。

喺20名直選議員嘅表現評分方面，10名民建聯議員，當中6人評分下跌；「A4聯盟」4名議員，3人評分下挫，當中林素蔚嘅評分較上次調查嘅2.29下跌0.61分，跌幅為26.6%，今次得1.68分排尾二；3名工聯會議員評分皆下跌，而最低分嘅係鄧家彪，尾三係陳穎欣，由上次調查嘅2.15分跌至1.78分，跌幅逾17%。

實際上，有個別議員評分嘅跌幅都頗大，例如新界北嘅劉國勳，由上次調查嘅2.51分跌至1.88分，跌咗0.63分，跌幅逾25%；而喺新界西北嘅周浩鼎亦由上次嘅2.72分跌至2.17分，跌咗0.55分，跌幅係20%。

至於13個擁有議席嘅政團支持度，當中11個政團支持度皆不足0.5%，亦有53%受訪者表示「沒有支持的政團」。

該協會話上述嘅調查結果顯示，雖然3個組別議員同5項工作表現評分都錄得上升，但評分仍低於3分嘅一般水平，仲有較大嘅進步空間。協會負責人促請議員同政團，深入了解民意，積極就社會廣泛關注嘅議題向政府提出多啲具建設性嘅建議，推動政府解決經濟民生問題，爭取更多市民嘅支持同信任。