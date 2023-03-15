青少年精神專科排期達64星期　陳沛良促政府檢討政策盡早介入

青少年精神健康問題惹起關注，2021年15歲以下青少年自殺率上升至歷史新高，議員陳沛良今（15日）提出無立法效力的議員議案，指政府應檢視現行政策，並從親職教育、校本教育、公眾教育及社區支援等方面及早預防、識別及介入，以改善兒童和青少年的精神健康。

陳沛良指過去5年，兒童及青少年精神專科門診每年的新症預約超過1萬宗，而單計2022年，兒童及青少年精神科更錄得13,510宗新症，惟醫護人手未有大幅度增加，大部分資源需處理成年人精神，非緊急個案的平均輪候中位數更長達64星期；他指對政府現時針對精神健康的分層護理模式成效存疑，2021年15歲以下青少年自殺率上升至歷史新高，當中近4成提及與家庭有關，遂建議政府在無法增加相關醫護人手的情況下，並從親職教育、校本教育、公眾教育及社區支援等方面及早預防、識別及介入，以改善兒童和青少年的精神健康。

另一議員鄧飛提出修正案，指除兒童及青少年外，照顧者精神壓力亦十分大，2011至2022年間，公營普通中小學特殊教育需要學生增加一倍，但16個家長或親屬支援中心中，每個中心支援4百多個家庭，對比數以萬計兒童，只屬於杯水車薪，希望政府建立整全SEN病患者照顧者支援政策、精神健康諮詢委員會升格為精神健康工作督督委員會。局方回應指政府現時以綜合模式推廣精神健康，因認為不要過度醫學化精神健康需要。

面對復課，很多學生無法適應，議員郭玲麗指自己曾半夜收到求助，一名10幾歲青年稱「活唔活都冇所謂，我好痛苦」，隨後轉介社署後仍要等20日，署方指「已經係最快嘅安排」，郭質疑政府政策是否確切幫到青年處理問題。

多名議員關注青少年輕生數字上升，兒童及青少年健康值得關注。議員簡慧敏表示，當局應加強健康教育，將精神健康加入中小學課程；加強親子關係，建議政府牽頭提供更多親子精神健康援助；建議檢討精神健康諮詢委員會職權範圍，加強統籌作用，推動跨部門的合作，使該委員會能夠推動教育局、醫務衞生局等，一同制訂政策。

議員郭偉強則建議經歷疫情及社會運動的青少年在精神上有何需要，而過去遇到問題，小朋友大多會向家人傾訴，但現在工時過長的問題，不但影響勞動人口的健康，更是引發社會問題，建議政府盡快就標準工時作出研究。