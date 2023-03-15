救護員身份不獲接納　護士學生理大暴動罪成囚3年半

2019年理工大學被示威者佔據，自稱義務急救員的男子，帶備急救用品及對講機等物品到場。當理大被圍封後，他試圖由封鎖線逃出時被拘捕。他事後被控2項暴動罪，指他分別在理大內外參與暴動，經審訊後被裁定2罪罪成，今(15日)在區院被判入獄42個月，另因管有對構機被罰款2500港元。

現年32歲被告鍾泯浚，被控在2019年11月17至18日在理大內暴動；以及同月18日在科學館道一帶暴動。他早前已承認1項無牌管有無線電通訊器具罪。辯方求情稱，被告讀完護士課程後，擔任見習登記護士至到去年底。被告有良好品格，因一時衝動到場而犯案，實屬悲劇，如今醫護工作前途茫然，令人心酸。辯方又提到，戰亂可以帶出人性光輝，法官隨即打斷，說香港只曾於日治時期才算有戰亂，本案而言屬暴動。

法官陳廣池判刑時指，被告沒有責任照顧示威者，卻受他人影響，以為所謂義務急救員有免責金牌，會得到執法機關的認同和放行，這根本是自欺欺人。被告在11月18日逃出理大，無疑是想逃避拘捕。法官引述被告所寫的求情信指，被告深感悔咎，形容法庭早前的裁決是當頭棒喝，又向執法部門、社會和法庭致歉。法官以2年及4年為2項暴動罪量刑起點，因辯方同意不少案情，及相信被告會痛定思痛，額外扣減刑期。另外，由於第2項暴動是首項暴動的延伸，下令2罪刑期同期執行，總刑期42個月。

案件編號：DCCC 190,193,194,196,198,200,201/2021, DCCC 632/2022