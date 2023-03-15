逾1700部除顫器分布全港　160個公私營機構參與

現時本港不少地方裝有自動心臟除顫器(AED)，適時拯救心臟驟停的患者，議員林哲玄關注AED數量及查詢有否相關安裝間距指標。保安局在立法會會議上表示，自「AED 睇得到 用得到」計劃2021年6月推出以來，逾160個公私營機構參與計劃，截至本月，AED網上資訊平台「CARE」已加入超過1,700部AED的資料，分布在全港18區。局方又指目前國際間並無一致標準，消防處建議參與機構以能夠盡快取得AED作為安裝目標。

保安局指，CARE平台已加入超過1,700部AED的資料，港島區超過400部、九龍區有490部、新界及離島區有近820部。裝有AED的地方包括超過100間消防局及救護站外、政府建築物和辦公大樓、醫療機構、主題樂園及大型商場等。除以上提及1,700部AED，社區內亦有不少其他機構有設置AED，消防處正積極鼓勵這些其他機構把AED資訊載於CARE平台。

至於教育市民使用AED的計劃方面，局方指出，消防處一直積極制訂和推行與社區應急準備策略相關的教育和宣傳活動，推廣「應急三識」，即「識滅火、識自救和識逃生」，教授包括CPR(心肺復甦)及AED的使用方法。除了以電視、電台、宣傳單張等宣傳教育方式外，消防處亦在校園和社區舉辦一系列的課程和講座，透過社交媒體、網上平台、公眾參與活動，將應急資訊滲透至社區不同角落，從而提升社區應急準備。目前為止，相關的教育和宣傳活動已接觸超過百萬人次。