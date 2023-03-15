男子網上買轉讓飛行里數中伏　損失近1.6萬元

二手買賣平台時有賣家平價轉讓飛行里數，市民要提防墮網上騙案。一名男子日前在買賣平台，看見有賣家以優惠價轉讓里數換取機票服務，便轉帳800港元訂金予對方，以訂購2張來回倫敦機票。男子同日收到航空公司的確認電郵，隨即轉賬餘下款項約1.5萬港元予賣方。惟轉賬後賣方隨即失聯，男子再收到電郵通知該機票預訂被取消，才驚覺中伏。

執法部門提醒，應直接從官方渠道兌換里數，並盡量避免透過不明來歷的賣家轉讓里數或代訂機票。截至今日(15日)，過去一周最常成為騙案幌子的貨品為演唱會/主題公園門票，其餘依次為手袋、外幣兌換/充值服務、傢俬/家庭用品、化妝護膚產品、保健食品、玩具模型、相機、海鮮食品及智能電話。

而詐騙專頁及帳號繼續遍布各大社交平台，包括Choice mobile store、Hiç beauty、Jntm Ikun (UID: 100040045476404)、Kagran online shop、Noo Ken Chan (UID: napchun)、Satisfy 正品代購及幸運來手信 Pastelaria Han Van。當中不排除假冒同名專頁或帳號。