成立網上平台助旅業復甦　旅議會稱約百間機構已登記成會員

訪港旅客人數隨通關而逐步增加，不過海外、國內的旅遊業或旅客於未必了解本港、大灣區等地的最新旅遊活動及資訊。香港旅遊業議會今日(15日)宣布，正式成立網上平台「旅淘 Greater Go」，協助旅遊機構招攬生意，助本港旅業復蘇，又稱機管局送出的部分機票將透過平台向旅行社發放。

旅議會於獲政府旅遊事務署資助下，去年12月底已經推出網上旅遊資源平台「旅淘」。平台主要使用對像為旅遊及相關行業，實行平台會員制，香港、大灣區、一帶一路與有旅遊相關的商戶皆可註冊成為會員。平台已上載多個景點推介，例如本港的山頂纜車、深圳人氣油菜花田的北上賞花，以及衣索比亞探索地下岩石教堂等旅遊資訊。

旅議會主席徐王美倫指，平台推出兩個月來共有約100間本地及海外機構登記成為會員。而旅議會將推出活動予外地的業界參與，其他機構亦可付費下上傳其旅遊產品等。徐王美倫又稱，機場管理局送出50萬張的機票中，有4.7萬張會經「旅淘」向旅行社發放，再分配予旅客；3萬張機票會給予訪港旅客；1.7萬張將發放給大灣區市民，具體情況將稍後公佈。