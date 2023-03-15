迪士尼酒店第二季擬增聘400人　全職待遇最多加20%搶人才

社會復常下各行業正積極搶人才，迪士尼樂園表示，今年首季聘請600人目標已達成，次階段是今年第二季為三家酒店招聘約400人，相關空缺主要包括房務員、前台接待員、餐廳款待員及廚師等，而大部分前線空缺待遇較疫情前上調10%至15%，個別近超過20%。若以毋須工作經驗的初級職位為例，全職月薪連津貼達1.5萬至2萬港元。

香港迪士尼樂園度假區酒店營運高級經理陸志江分享，迪士尼今年2月初於樂園舉辦首個以事業發展為主題的大型招聘活動，其反應理想，參加人數逾3,000人，有年輕人打算入行發展外，亦有前員工打算回巢。他指，隨着樂園今年下半年有新園區落成，園內三家酒店需及早增聘人手作應對，故昨今(14日及15日)兩日首次於園內酒店舉辦招聘日，主要招聘酒店及餐廳前線員工。

香港迪士尼樂園度假區前線招聘經理林偉娟分享，相關空缺的待遇較疫情前上調，而交通津貼金額也有增加。以熱門全職工位位為例，如前台接待員、房務員、餐廳服務員或初級廚師等，月入介乎18,800至19,600港元或以上，個別職位更設有3,000至6,000元迎新獎金。兼職方面，時薪高達73至100港元，其中酒店餐廳服務員時薪達96港元。另外，樂園亦計劃聘請約300個樂園及酒店營運的暑期實習生，招攬對象為大專院校生。