黑衣男旺角站無故施襲　壯漢負傷仍親手捉人

君子動口不動手，陷入糾紛時理應説理爭辯，而非以拳頭相向。不過，網上社交平台近日瘋傳一段兩男爭執影片，片中一名身穿藍色背心、身形健碩的壯漢，單手捉住黑衣男士衣領，聲稱後者在港鐵站內無故出拳打自己，又指站內職員未有幫忙，結果他要親自出手捉人，並等待執法部門趕到現場處理事件。

事發於昨日(14日)下午，地點位於港鐵旺角站內，網傳影片長約7分鐘，片中開初就見到壯漢捉住黑衣男士的衫領，聲稱無故被對方襲擊，致手部腫痛、口部流血。壯漢表示，對方在事發後想多次逃跑，自己才出手捉住黑衣男。他期間一度向職員查詢現場是否有CCTV(閉路電視)作證，並表明對方「坐硬監啦，唔使講咁多嘢」。與此同時，黑衣男在片中出言挑釁，並多次與壯漢爭執，又一度自稱是健身教練，更拿出疑似酒類物品飲用，並嘗試出手拍打事主近肋骨位置，壯漢則稱，「你估我會打你咩，傻仔！」

從片段可見，雙方擾攘期間，有港鐵職員在場控制人流，直至影片播至逾5分鐘後，執法人員才到場處理案件。壯漢事後坐在地下，向其中一名執法人員解釋事件，後者以保護雙方為由，要求他停止拍攝，片段到此才完結。不過，事件在網上討論區及社交平台引起關注，疑似涉事壯漢的IG帳戶更公開了另一段片段，顯示兩人曾在樓梯爭執，黑衣男當時沒穿着上衣，壯漢怒斥對方「撩我打交」，雙方一觸即發。

港鐵事後回應傳媒時表示，有關職員見到相關情況後已報案求助，亦曾勸告該兩人停止相關行為，並維持車站秩序，至執法人員到場處理事件。執法部門則指，昨午5時23分接獲報案，指有兩名男子於上址打架。經調查後，以涉嫌「在公眾地方打架」拘捕一名姓盧(41歲)及一名姓何(31歲)男子，兩人亦報稱受傷，由救護車送院治理。