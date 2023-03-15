綠在區區合約已批　其中10間下月遷新址　上環及葵涌回收點停運

為推動社區回收，政府2020年起委聘非政府機構營運回收便利點，其中首批22間回收便利點的服務合約將於今月底屆滿。環境保護署指，除了「綠在葵涌」及「綠在上環」，其餘20間回收便利點的後續合約已於去年底批出，當中9間便利點會交由新團體營辦；同時有10間因租約或技術考慮將於下月1日起遷至新地點投入服務，包括「綠在西營盤」、「綠在紅磡」、「綠在裕民坊」、「綠在長沙灣 」、「綠在大角咀」，「綠在石湖墟」等，市民前往回收時需多加注意。

未獲批新約的兩個便點利中，環保署指，「綠在上環」由於在去年招標過程中沒有符合招標文件要求的投標團體，因此取消招標程序，並於去年12月重新招標，現正進行標書評審。署方正加緊安排臨時的過渡服務，以便利該區居民進行回收。

至於「綠在葵涌」，環保署指，為方便公屋及鄰近居民參與乾淨回收及提升回收網絡的成本效益，當局正計劃在公屋發展小型回收便利點網絡，與房屋署合作試驗的新運作模式，將於在今年第二季率先於葵青區落實。為減少資源重疊，「綠在葵涌」回收便利點將於月底約滿後終止服務；署方已安排「綠在葵青」回收環保站在「綠在葵涌」現址附近設立回收流動點，並負責營運現有的回收流動點及屋苑上門回收服務。

回收便利點現時主要接收至少8種回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器、慳電膽／光管及充電池等。