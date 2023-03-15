新界過渡屋項目入住率包尾僅7成　當局仍稱平均入住情況理想

新界區過渡性房屋項目未受市民歡迎，入住率持續偏低一直為人詬病，房屋局向立法會提交的文件，再次凸顯項目選址問題。根據當局回應議員跟進時稱，3個位於新界區的過渡性房屋項目分別為元朗東頭同心村、博愛江夏圍村及前救世軍，合共提供了3,921個單位，除了江夏圍村第二期正接受申請，作為「大戶」有1,800伙單位的同心村，入住率僅得63.6%；而三聖邨劉伍英學校亦只有74.8%，囊括整個過渡性房屋項目的「包尾」及「尾三」位置。

然而，房屋局在回覆議員時仍「死撐」表示，認為過渡性房屋整體平均入住情況理想，但事實上，只有位於市區的7個項目入住率達94.9%，而新界區僅為70%，新界過渡性房屋項目仍未獲市民歡迎。

此外，當局文件回覆指簡約公屋項目的設計與現時過渡性房屋的標準相約，主要結構維件的設計壽命可達50年；更稱假若未來項目的「組裝合成」組件的設計要求與簡約公屋相若，組件便可於將來合適的項目中重用，及可考慮應用在不同地方，例如宿舍、物料儲存室、未來大型發展的地盤辦公室等等。當局亦重申，現時啟德發展區規劃了3個商業發展群，包括近啟德港鐵站以及啟德河兩旁、前南停機坪，以及位於前跑道末端的3幅商業用地和郵輪碼頭，形成集商業、旅遊、娛樂及休閒於一體的樞紐，意圖向議員派「定心丸」以確定啟德商業中心的地位。