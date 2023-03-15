料下月公布劏房租金數據　謝偉銓關注業主違法檢控力度

劏房租管實施一年有多，惟檢控數字一直偏低，有意見認為受法例影響的劏房租戶，不少未必全面了解法例，及如何保障自己，有機會令租戶未敢舉報不法業主。議員謝偉銓稱，日前就分別與「全港關注劏房平台」代表會面，了解現時劏房租戶狀況後，就約見房屋局及差估署官員，跟進一下租管實施狀況。

謝偉銓指據他了解，雖然署方至今僅收到30多宗正式投訴，但政府透過不同部門、市民查詢，已主動出擊去劏房林立的大廈「洗樓」，找出懷疑違法個案，至今正在處理逾1,200宗個案。謝覆述當局指，對於檢控個案較少，主因是條例實施只有一年，部分業主往往以未了解法例作為辯解理由，及經署方介入同警告後大部分已糾正。謝指已要求署方更加積極、主動協助受到不公平對待的劏房租戶。

謝又補充指，房屋局至今收到超過1萬份業主按法例提供的劏房租約，預計下個月會公布相關租金數據。謝偉銓重申有關數字並非合理的市場租金水平，但不應引用作為劏房的「合理租金」，以及作為加租幅度的依歸。