加大資助金額至750萬　助工地建立安全智慧工地系統

去年本港發生多宗致命地盤工業意外，令工地安全響起警號。為預防意外發生，提升工地安全，「建造業創新及科技基金」宣布將向業界加大資助金額，以加快為地盤建立安全智慧工地系統。由4月1日起，會提升每個申請機構的總資助上限，由現時600萬港元增加至750萬港元，用以改善地盤內與建築訊息模擬及創新建築科技相關的技術。

惟成功申請者必須遵守資助條款，即總資助金中有 150 萬港元必須用於在「安全智慧工地」系統，以鼓勵業界採用系統。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑稱，自 2020 年已政府已分階段在工務工程合約採用『安全智慧工地』系統，已大致完成首階段在不同工程性質的工地採用相關系統，認為成效顯著。因此，發展局已於今年 2 月發出工務技術通告，要求超過 3,000 萬港元的工務工程合約全面採用相關工地系統；至於私人工地方面，政府透過基金資助承建商採用系統，加速推動工地安全智慧化，以創新科技全面提升工地安全。

建造業議會主席何安誠工程師則指出，如果全港逾800 個工地都採用系統，自然能夠大大提升工地安全。他續指基金至今共批出約 1.5 億港元資助業界，期望能協助業界達致「零意外」的願景。「建造業創新及科技基金」是政府於 2018 年撥款 10 億港元成立，並於 2022 年額外注資 12 億港元，以鼓勵廣泛採用創新建築方法及科技。基金至今已批出約 8 億港元，共資助了約 1,000 家企業採用創新科技促進生產力、提高建造質素、改善工地安全和提升環保效益，並為約 15,000 位從業員提供創新科技相關的培訓。議會負責基金的管理，包括處理申請、監察獲批項目的進度、發放資助，以及推廣。