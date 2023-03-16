九巴青衣開辦新線　推搭10送1優惠吸客　惟班次極疏

為配合青衣綠置居項目青富苑入伙，正申請加價的九巴由下周日(19日)起開辦新循環路線49M，來往青富苑及青衣站，並推出9折套票及搭10程送1程優惠吸客。惟新路線班次十分疏落，平日日間大部分時間每小時才有1班車。

新路線由青富苑開出，以循環線方式途經長青、青衣工業區、青衣街市及青衣城，全程車費4.3港元。該路線設有轉乘優惠，乘客可轉乘多達28條九巴及14條龍運路線，前往港九、新界及大嶼山，最高可節省車資4.3港元。該路線服務時間為每日早上9時至晚上7時，星期一至五上午9時至10時每30分鐘一班車，上午10時至下午6時每60分鐘一班車，下午6時至晚上7時每30分鐘一班車；星期六、日及公眾假期劃一每30分鐘一班車。

九巴亦為該路線提供車費優惠，乘客可以9折優惠價購買10張該路線的單程車票。另外，乘客凡以同一張八達通卡，每星期搭滿10程該路線，可於指定日期免費換領該路線單程車票1張，乘客可於青衣站巴士總站購買或換領車票，相關優惠只適用於成人及學生全程車費。