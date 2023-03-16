東方日報A1：加工食品咪當正餐　肉乾恐招大腸癌

肉乾、肉鬆和肉紙等加工食品又甜又鹹，為心腹大患，千萬不要當正餐。消費者委員會測試市面上30款肉乾零食樣本，發現一款牛肉乾樣本檢出的4種多環芳香烴（PAHs），總和超出歐盟上限，以及一款豬肉紙樣本檢出禁用獸藥呋喃唑酮的代謝物。有13款更檢出污染物或致癌物，當中「美珍香」盒裝牛肉乾的PAH4和苯並[a]芘含量均為最高。專家估計每天食用50克加工肉製品，患上大腸癌的風險會增加18%。

消委會去年10至11月搜集共30款樣本，包括10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆和4款豬肉紙。每包售價介乎11.5元至170元，而每100克的售價則由13.7元至96.8元，相差逾6倍。測試項目包括食用安全及營養素含量，結果顯示每100克售價最低和最高的樣本，總評均獲4.5分，反映產品品質與價格無必然關係。

是次食安測試包括PAHs、獸藥殘餘和防腐劑，其中PAHs含量的規管國際癌症研究機構把苯並[a]芘歸類為「令人類患癌」（第一組）物質，而另外4種也包括在是次測試內的PAHs則被分類為「可能令人類患癌」（第2A組）和「或可能令人類患癌」（第2B組）物質。

結果顯示，9款豬肉乾及4款牛肉乾樣本檢出PAHs，包括美珍香，黑橋牌及759阿信屋等，PAH4含量為每公斤0.6至18.2微克。當中7款豬肉乾及兩款牛肉乾樣本，檢出第一組致癌物苯並[a]芘，含量為每公斤0.5至1.9微克。美珍香盒裝牛肉乾的PAH4和苯並[a]芘含量最高，PAH4含量超出歐盟上限逾五成，而苯並[a]芘的含量亦非常接近歐盟上限。

另林真香一款豬肉紙樣本檢出禁用獸藥代謝物，含量不符合《食物內有害物質規例》，亦超出歐盟行動參考值。此外，10個樣本檢出亞硝酸離子，含量低於《防腐劑規例》所訂的最高准許含量。消委會已將上述各樣本資料交予食安中心跟進。

食安中心表示，驗到PAHs的產品經風險評估後，含量對公眾健康影響不大。至於驗出獸藥殘餘的一款豬肉紙，檢測結果為合格。對於該產品被消委會驗出獸藥超標，但食安中心卻指結果合格，消委會總幹事黃鳳嫺解釋：「不是代表有一個矛盾，因為有兩個不同獨立測試，可能就有不同的結果。很多時候是源於生產問題、原材料、生產過程、品質監控。作為一個謹慎的消費者，為了保障自己安全、健康，我們建議避免食用。」

美珍香的分銷商表示，盒裝牛肉乾的檢測結果顯示苯並[a]芘含量低於歐盟上限，而PAH4較歐盟上限每公斤高出6.2微克。黑橋牌的代理商表示已經安排相關產品回收及下架，台灣廠商已安排重新檢驗，有結果後再跟進。759阿信屋的製造商指其產品並無在生產過程中添加硝酸鹽，營養標籤內容亦符合法例規定。

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