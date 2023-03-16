新巴過去3年事故率「領先」全行　九巴脫班率最高

各大專營巴士營運商申請加價，需要衡量可否通過的因素包括其服務表現。據立法會文件顯示，各大專營巴士營運商的整體表現以新巴表現為最差，包括過去3年事故率及脫班率均高於全行平均值，而事故率更於2021年達高峰，足有每百萬行車公里6.37宗，遠超同期行業平均值每百萬行車公里2.87宗。而脫班率方面，又以九巴「冠絕全行」，於2020年及2021年連續兩年脫班率全行最高，分別為6.9%及3.2%。

最新立法會文件交代各巴士營運商服務表現，並分別提供由2020至2021年連續3年的數據。以事故率為例，新巴及城巴專營權一（市區及過海線）的事故率連續3年高於全行，尤以新巴更嚴重。以同期整體行業平均值為每百萬行車公里2.60、2.87及2.46宗事故率，新巴的事故率分別為每百萬行車公里4.74、6.37及5.81宗；而城巴則為為每百萬行車公里3.44、4.49及4.07宗。

至於脫班率方面，以新巴及九巴表現為較差。對比過去3年整體行業的脫班率平均值6.3%、2.8%及2.4%；新巴的脫班率分別為6.7%、2.9%及3.0%；而九巴更在2020及2021年「冠絕全行」，脫班率達3.2%及2.5%。

對於新巴事故率較全行為高，文件指出部分歸因於其主要營運範圍為港島區，而區內交通較繁忙及行人和路旁活動較頻繁。而九巴脫班率高於全行平均，文件則解釋指主要原是因為新冠疫情和車長不足，而政府亦非常注重專營巴士服務的穩定性，故已要求九巴加強招聘和挽留巴士車長的工作；九巴已於2021年8月發放了2,000港元的一次性特惠金，並在2022年6月1日起為巴士車長加薪3.5%。