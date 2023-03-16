議員倡同鄉社團融入地區治理體系　當局稱歡迎參與關愛隊工作

疫情下同鄉社團協助政府抗疫，有意見認為社會需要利用相關人士的動員力量，就此立法會今日（16日）討論有關將同鄉社團融入地區治理體系的議員議案。會上有議員批評政府缺乏與同鄉會恒常溝通的渠道，令同鄉會與包括民政事務專員在內的政府官員

在處理問題時變成「各有各做」，要求加強溝通，將關愛隊工作與同鄉社團結合。亦有多名具同鄉社團背景的議員要求政府，安排同鄉會人士進入地區諮詢組織和各委員會，同時向增撥資源支援他們的地區工作。政府回應指當局一直重視和同鄉社團的協作 ，又歡迎他們參與關愛隊的工作。

為加強治理體系政府提出檢討地方行政架構，議員陳仲尼批評各區的民政專員欠缺與社團恒常溝通，令社團在遇上問題時很多時與政府「各有各做」。他認為同鄉社團動員能力高，部分更在多區設有地區服務中心，可協助政府地區工作，但現時同鄉會資源不足難以全面營運地區辦事處呼籲政府增撥資源。

除檢討地方行政架構外，政府亦提出舉辦18區關愛隊完善地區網絡。議員嚴剛要求政府明確各同鄉社團以及各類社團的定位和職能，並將關愛隊工作與同鄉社團結合。另一議員楊永杰則指出同鄉會社團熟悉地區事務，若可將他們加入地區諮詢組織如「分區會」，以及各委員會，有助地區運作。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，政府一直重視與同鄉社團協作，歡迎他們參與關愛隊的工作，又指民政總署一直撥款資助同鄉社團舉辦活動，推廣家鄉文化和加強市民對國家歸屬感。