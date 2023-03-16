涉呃儲蓄互助社貸款76萬　前警長被控欺詐等4罪准保釋候訊

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名時任警長涉嫌訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，以及虛報貸款每月所需償還金額，詐騙香港警察儲蓄互助社(遮仔會)向他批出4筆貸款共逾76萬港元。廉署落案起訴該名時任警長4項欺詐罪，案件今日(16日)在西九龍法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭應辯方要求，將案押後至5月23日再訊，被告續准保釋外出。

被告為50歲前警長羅志民，現報稱任職保安員，被控4項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。案發於2017年8月至2020年10月發生，當時被告為警長及儲蓄互助社社員，於案發期間涉嫌以虛假陳述，即沒有向其他銀行或財務機構申請借貸服務，誘使儲蓄互助社向他批出4筆貸款，金額由16.8萬至22萬港元。

被告今日由當值律師代表，並表示被告正在尋找私人律師，私人律師將會審視相關文件及提供法律意見予被告，遂申請將案押後。控方不反對押後，但希望增加保釋條件，即不可接觸控方證人。裁判官聽罷雙方陳詞後，批准被告以2,000港元保釋，期間他不可以離港，須居於報住地址，不可直接或間接接觸控方證人。

警員透過互助社騙取貸款絕非孤例，去年10月，一名警長騙互助社貸款共約45萬港元用作賭外圍，認罪後被革職；同年12月，一名前男警多次訛稱兒子肝臟生蟲及擴散上腦，騙取姨仔逾16萬元；及後向女友訛稱她銀行戶口有可疑活動，警方正調查，誘使她交出銀行卡和信用卡；另向香港警察儲蓄互助社申請貸款時作出虛假陳述等，被告最後承認24項欺詐及一項盜竊罪。

案件編號：WKCC1115/2023