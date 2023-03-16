聖若瑟書院學生毆打案　家長不滿校方處理手法　向教育局請願

去年11月聖若瑟書院發生毆打案，一名中一生因追討數十港元的快餐費，被另一名中二生襲擊，致恒齒脫位，留下創傷後遺症徵兆。家長不滿校方處理手法，繼上月到學校門口示威叫口號，今日（16日）再到政府總部門外向教育局請願，望局方能正視問題，介入事件 ，還兒子公道。

去年11月，一名聖若瑟書院中一生遭另一名中二生毆打，頸椎一度被壓13秒，事後驗傷發現其恒齒脫位，更出現創傷後遺症徵兆，至今仍需看心理醫生。被打男童父親林先生認為校方處理失當，指當時負責老師因私人理由提早離開，即使事件發生，在場老師亦未有理會。他更不滿校方的處罰手法，認為校方只着重該名學生的教育權利，「不計事發後的病假、考試、上網課，僅停課三日」。

事件隔4個月，學校將事件定性為「不幸」，認為只是學生間的普通肢體碰撞。林深感不忿，於事今日到政總門外請願，要求與教育局局長對話，望能介入事件，還兒子公道，期間透露校方於前日（14日）向其發律師信，指其言論失實，要求「禁聲」，又要求他不能再於學校附近示威，以免師生被騷擾。他斥校方為保聲譽，以法律手段打壓升斗市民。