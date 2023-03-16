調查指逾50%青年曾遇網絡欺凌　團體籲旁觀者伸出援手

近年網絡欺凌情況時有發生，青少年難以應對及幫助受害人。有青年團體今天（16日）發展「青少年網絡欺凌及同理心狀況」調查結果。當中發現有53.4%青年曾遇過網絡欺凌；更有18.1%青年稱曾成為網絡欺凌的被攻擊對象；而有49.6%青年表明不知道該如何幫助受欺凌者。團體表示，要遏止網絡欺凌，旁觀者往往扮演重要角色，需教育大眾如何伸出援手，應對網絡欺凌。

香港青年協會「uTouch網上青年外展服務」於今年2月期間進行問卷調查，訪問了共3,488名青年。結果顯示，遇上網絡欺凌的青年多為旁觀者角色，有29.5%人表示會留意事態發展但不作行動；另有22.1%人表示不予理會；而會向網站管理員檢舉以阻止發布或散播的人則有23.5%；但會關心及陪伴受害人的受訪者僅得9.2%。

對於目睹事件而沒有作出行動的原因，大部分受訪青年均表示不知道如何幫助受欺凌者，甚至有35.7%人表示擔心自己的處理會令欺凌情況惡化，以及有35.2%人覺得自己不懂得處理網絡欺凌。青協認為調查結果反映大多青年普遍應對欺凌的認識不多，即使希望幫助受害人，亦不知從何入手。

青協督導主任張淑鳳表示，雖然大部分受訪青年在目睹網絡欺凌時沒有作出行動，但並非「無感覺」，主要是缺乏應對技巧。她鼓勵青年成為「積極旁觀者」，作出適當的判斷及介入，如以私訊向受害者表達關懷、檢舉不當的貼文等。而為教育大眾認識欺凌和學會如何應對，青協將於本月25及26日於中環街市舉辦「網絡欺凌特展」，冀提升青年和公眾對網絡欺凌的認知，了解其影響及應對方法。