供稱戴耀廷初選協議「騎劫」反對意見　區諾軒：有呢個感覺

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權一案，當中16人不認罪，今(16日)繼續在西九龍法院受審。區諾軒接受盤問時承認，要全部實現「五大訴求」政治上並不現實，同意是較接近死局。他又認為戴耀廷無視反對意見，在新界東選區協議中，用上「會」運用權力否決財政預算案，屬不尊重甚至「騎劫」不同的聲音。

區諾軒接受人民力量陳志全代表大律師盤問時指，在新界東選區初選協調會議中，社民連陳寶瑩曾明言，如果政府推出全民退保，社民連不會否決議案。被問及人民力量跟社民連的關係，區說前者是由後者分裂出來，兩個政黨都屬進步民主派，政治光譜相似，至於不同之處方面，則「真係好難答」。語畢被告欄傳來笑聲。

區坦承，政治需要談判和妥協，民主運動要逐步走，要完全實現五大訴求，政治上並不現實。另外，他認為不能勉強所有人否決財政預算案，因初選計劃無可避免包括功能組別參與者，而他們須顧及界別利益。他之所以有這些看法，是因為他曾跟他們接觸，而戴耀廷「卻是沒有的」，認為戴有盲點。對於戴在新界東選區協調機制協議中，用上「會」而非「積極會」運用權力否決財政預案，區直言這是不尊重其他不同的聲音，因在他而言，「會」就是「會」，沒有彈性。被問是否覺得戴耀廷「騎劫」反對意見，區說「有呢個感覺」。

案件編號：HCCC 69/2022