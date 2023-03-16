政Whats噏：男團加女將　邊個係立記梅姐？

「立會男團」有幾受歡迎？咁就要睇吓有幾多Fans嘞！話說男團尋晚(15日)應邀出席一個活動，竟然加入咗女將做特別嘉賓喎。唔通驚男團太齋？呢名特別嘉賓仲被封為「立記梅姐」。到底係邊個？

尋晚4名男團成員，包括梁熙、李鎮強、管浩鳴同陸瀚民喺灣仔修頓球場唱Liveband，現場逾800觀眾，而男團獻唱嘅第一首金曲就係《上海灘》，旋即掀起熱潮，有份上台嘅仲有特別嘉賓，係畀李鎮強封為「立會梅姐」嘅議員容海恩(Eunice)嘞！

話時話，Eunice曾經畀人話係鵝公喉，但都係唱得之人，音域都幾闊。Eunice都係社交平台貼文仲話當晚獨唱咗《風的季節》，睇到啲相，佢都好Enjoy。

李鎮強就話好感動，事關當佢進場時竟然有市民同佢講，因以前睇過佢嘅嘅表演，所以尋晚特登喺九龍坐車過去香港島再聽佢唱歌，令佢感到驚喜萬分。議員平時好忙，佢話男團同立記梅姐事前無排練過，好彩大會嘅樂隊非常專業，能夠掌握佢哋嘅節奏同歌聲，令聲藝表演嘅效果唔錯。

睇嚟男團都儲到唔少Fans，有冇諗過踩下紅館咁呢？