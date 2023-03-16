政Whats噏：基層家庭長大　莊偉茵以自身挫折勉勵在囚後生女

莊偉茵為在囚後生女送上鼓勵同祝福。

即使被判囚入獄，年輕人亦唔應該放棄自己。中華電力企業發展總裁莊偉茵(Quince)響應懲教署舉辦嘅更生計劃活動，近日前往羅湖懲教所探訪在囚嘅後生女，聆聽佢哋嘅故事，又分享自己嘅個人成長經歷，並贈以「學會欣賞，心存感恩」8個字，勉勵佢哋發奮向上。

Quince認為人人都應該有為自己未來打算嘅機會，然而成長於基層家庭嘅佢，兄弟姊妹眾多，自小就要負責家務，同時亦勤於學業，後來成為家中唯一考到大學嘅人，卻面對經濟難以負擔嘅困境，惟有咬緊牙關做多幾份兼職，賺取學費完成大學課程。

在座嘅年輕女囚聽過Quince敍述不輕言放棄嘅經歷，亦紛紛向佢取經，探討點樣面對茫茫前路。其中一位少女坦承過錯，希望可以重生同埋獲得家人原諒。亦有人因入獄而喪失專業資格，鐵窗之下仍積極參與不同課程裝備自己，冀將來可以重新出發。Quince聽後都好感動，認為社會應該畀機會呢班青少年重投社會。而佢所服務嘅企業，亦為在囚青少年舉辦唔同嘅課程同就業講座、求職工作坊同分享會，幫助佢哋規劃人生，融入社會。