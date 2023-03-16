逾30%受訪者擔心遺囑保管安全性　85%倡設立平安三寶儲存庫

有市民會趁健康之時提早訂立「平安三寶」，即遺囑，持久授權書及預設醫療指示，避免爭拗之餘，亦防止患上認知障礙症後，因失去決策能力，而無法按自己心意分配財物。有機構在2020年曾調查發現，在已失去決策能力的人士當中，只有少於20%人曾訂立「平安三寶」。該機構其後再進行跟進調查，並於今日(16日)公布結果，顯示逾30%受訪者對現時保管「平安三寶」位置的安全性感到擔心，有85%受訪者同意成立一個「平安三寶」儲存庫，讓持份者在將要時可查閱有關文件，並且82%認為政府是最合適的監管機構。

「精神健康資訊匯」於2021年進行關於「平安三寶」保管方式的問卷調查，訪問1,014名25歲或以上的香港居民。調查發現，已簽訂文件的受訪者當中，把遺囑放在家中的佔最多有57%，其次為交由律師保管及放在銀行保險箱，分別有20%及14%；有33%受訪者未就遺囑的存放位置通知家人或繼承人；對於文件保管地方的安全性，30%表示擔心遺囑，42%表示擔心持久授權書，41%表示擔心預設醫療指示。所有受訪者中有85%受訪者同意成立一個「平安三寶」儲存庫，讓授權人、家屬、律師或醫護人員在將要時可查閱有關文件。

機構又指，由於現時本港「平安三寶」只有原文件才具法律效力，當事人有機會因文件存放不當，阻礙辦理有關事宜，因此建議政府應在香港推出「平安三寶」中央儲存庫制度，由不同界別的專家，例如法律界、醫療界、社福界及資訊科技界，成立顧問委員會，討論設立「平安三寶」文件儲存庫的可行性及設立時間表。「精神健康資訊匯」副主席錢黃碧君認為，應把具法律效力的正本文件電子化，逐步推進由登記文件庫至中央儲存庫。