本港最新失業率回落至3.3%　仍有逾11.5萬人無工開

政府統計處今日(16日)發表最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由去年11月至今年1月的3.4%，進一步回落至下跌去年12月至今年2月的3.3%，就業不足率亦由同期的1.4%，下跌至1.3%；另仍有逾11.5萬人無工開。勞工及福利局局長孫玉菡表示，數據反映失業及就業不足情況繼續改善，而展望未來，隨着經濟活動繼續復常及訪港旅遊業反彈，相信勞工市場情況在短期內應會進一步改善。

總就業人數由同期的366.22萬人，下跌至365.02萬人，減少約1.2萬人；同期總勞動人口亦由378.06萬人，下跌至376.6萬人，減少約1.46萬人。不經季節性調整的失業人數，則由同期的11.84萬人，下跌至11.57萬人，減少約2,700人；就業不足人數亦由5.21萬人，下跌至4.79萬人，減少約4,200人。

與去年11月至今年1月比較，去年12月至今年2月期間，許多主要經濟行業的失業率均見下跌，其中零售業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和保險業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率在去年12月至今年2月，較上一個三個月期間下跌0.2個百分點至4.3%。其中，零售業的失業率下跌0.3個百分點至3.9%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.8%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是運輸業和藝術、娛樂及康樂活動業。