社會復常　疫下創造職位計劃完結　政府不再撥款資助

為紓緩疫情導致的失業情況，政府先後在「防疫抗疫基金」合共預留198億港元，推行3輪創造職位計劃，為不同技能及學歷的人士於公營及私營機構開設有時限職位。當局今日(16日)提交立法會的文件透露，3輪創造職位計劃至今已創造約90,000個職位，但隨着社會復常，政府擬不再撥款資助有關計劃。

公務員事務局向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，指過去政府3輪創造職位計劃，當局開設的職位主要包括非公務員合約僱員職位、政府服務合約下所需的人手，以及顧問合約下所需的人手等。在非政府界別開設的職位，則包括由個別公營組織或機構聘請的職位，例如生產力促進局、市區重建局和貿易發展局等，同時亦有透過非政府機構或相關界別組織擔任中介的資助計劃所開設的職位。

為幫助解決基層勞工的就業問題，當局指3輪創造職位計劃下約有一半屬較基層的職位，例如清潔和支援人員，而由於缺乏工作經驗的青年在疫下難尋工作機會，計劃下有超過20,000個職位是為應屆畢業生而設。由於社會已漸漸復常，「防疫抗疫基金」下創造職位計而設。

當局指出，由於社會已漸漸復常，「防疫抗疫基金」下創造職位計劃已完成使命，政府不擬再撥款繼續此計劃。另外，政府在2023至2024年度的開支預算草案，亦有預留488.27億港元作為公務員及司法人員的退休金，同時會預留57.64億港元作公務員一般開支。