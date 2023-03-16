81%受訪企業未訂「碳中和」完整目標　當局指欠經濟誘因成窒礙

極端天氣愈來愈多，港府提出2050年前實現「碳中和」，減少碳排放量。不過，有機構與大學針對工商界及建築物業界進行的調查發現，逾70%受訪企業對「碳中和」缺乏專業知識。縱使受訪企業支持政府推動減碳政策，但只有不足20%已制訂具體的減碳目標。調查機構稱財務問題、經濟誘因等窒礙企業減碳。

香港生產力促進局與香港城市大學能源及環境學院於去年10月至12月進行問卷調查，獲得122個回覆，中小企、大機構各佔約一半。結果發現，有72%受訪企業表示不熟悉「碳中和」，對港府《香港氣候行動藍圖2050》等欠缺認識；66%未曾進行過碳審計，亦沒有定期評估其溫室氣體排放。另有81%更尚未就實踐「碳中和」完整地訂立目標，而即使有訂目標，生產力局說少於一半的企業有參考國際標準或涵蓋供應鏈的溫室氣體排放，顯示企業無論在相關的專業知識層面，以致制訂減碳目標與計劃時，均存有很大的改善空間。

調查又發現，有88%受訪企業稱，會因合作夥伴的要求或鼓勵而實施「碳中和」相關的舉措，然而卻有約45%認為他們缺乏充足的資源或管治架構來推行減碳措施。當中，超過60%認為減碳對財務有較高的資本需求，缺乏經濟誘因改變固有的作業模式，以及缺乏消費者及客戶的需求，使到企業對減碳有所卻步。生產力局綠色生活與創新部總經理都永海表示，該局正研發全面的碳評估工具，協助業界掌握其溫室氣體排放量，以制訂合適的減碳目標，亦會支援企業在科研、技術，以至配對資助計劃助企業減排。