政Whats噏：財會明加鐘審簡屋撥款　房屋局頻箍票叫議員要開會

政府興建簡約公屋惹起極大爭議。立法會財務委員會聽日(17日)延長會議，加鐘至晚上點8鐘，審議首批4個「簡約公屋」項目，涉款149億港元。外界炮轟政府未能釋除疑慮，雖則早前投棄權票嘅議員楊永杰已轉軚會投支持，但政府嘅隱憂未除，據聞，房屋局近日不停箍票，仲打電話叫議員一定要出席聽日嘅會議添！

政府之所以提出興建簡約公屋，目的係要縮短輪候上公屋嘅時間，然而興建時間要兩年，最多住5年，造價同選址備受質疑，尤其係啟德嘅選址更惹起鄰近居民反彈，楊永杰更一度提出要發起遊行，但未幾就放棄，雖然楊喺2月嘅工務小組投咗棄權票，但日前已講明同A4聯盟綑綁投支持票。

但咁都未夠穩陣，事關仲有啲議員唔滿意政府解釋得唔夠清楚。據聞，政府唔敢掉以輕心，就算明知係支持撥款嘅議員都照箍票，打電話叫議員必定要出席聽日嘅財委會。

其實班議員都唔想有任何甩漏。據悉，民建聯並無刻意提醒班黨友。議員郭偉强亦話工聯會內部無特別提醒大家投票，但工會係支持簡約公屋嘅項目，所以全部人都知道係非常重要，一定會去投。佢又話無官員「溫提」佢哋一定要投票。

自由黨主席邵家輝亦話冇規定黨員必定要出席會議，又話屬於該黨嘅財委會成員都會「盡自己責任出席會議」，特別係簡約公屋項目非常重要。