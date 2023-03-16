政Whats噏：財會審簡屋前夕　何永賢再解畫　向啟德派定心丸

喺立法會審議簡約公屋撥款嘅前夕，房屋局局長何永賢出席議員鄧家彪嘅網上節目時再解畫，同時向啟德嘅居民派定心丸，喺2年興建同5年使用期後，必定將土地交還發展局，按原先規劃發展商業用途。

被問及簡約公屋項目嘅撥款，似係闖關咁，何永賢覺得形容得啱，因為佢哋擸起衫袖闖嘅，事關問題係公屋嘅供應量唔夠，要喺5年提供大量嘅簡屋供應，必須有勇氣同力度去闖。

講到被批評造價貴、快起快拆係咪浪費，同啟德選址惹起爭議嘅問題，何永賢重申興建簡屋係壓縮咗好多程序同時間，既要喺短期內興建數量可觀嘅簡屋，仲要起社區配套設施，例如要提供道路畀巴士同小巴，呢啲都係要用錢嘅。較傳統公屋要起4至5年，簡屋建屋期縮到2年，暫時估計呢個價錢係合理。

對於啟德選址惹起鄰近居民反彈，佢話呢幅地反正係棄用狀態，放工業材料，冇乜人氣，亦冇生命。簡屋落成就有人住、有商舖、有人氣，地方先至活起來，對成個區係好事嚟，仲會帶動周邊嘅活力。

鄧家彪追問新界嘅過渡性房屋入住率低時，何認為過渡性房屋同簡屋係相輔相成嘅，新界嘅過渡性房屋較細及分散，而簡屋較為集中；但過渡屋係一個社區，幫到佢哋適應現代社會嘅求生技能，新界入住率低啲，因為較大型，需要推廣同宣傳，接收同處理申請都係新嘅，但隨住簡約公屋嘅項目，又好似幫咗佢一把，似宣傳咁，同心村喺2月初入住率係61%，相隔一個月到3月中已經上升到64%，仲處理緊幾百個申請。佢話隨住市民認識多咗，就會吸引多啲人。對於人擔心交通費高，佢舉例話一對夫婦租住筲箕灣唔夠80呎嘅單位，要7000蚊租，若果佢哋肯去新界簡屋，可能係畀780蚊一個月，慳翻嘅錢可以做到好多嘢。

咁有冇後悔推簡屋？何話推嘅時候，大家對造價等有好多質疑，但當佢愈解說、就愈了解呢個項目嘅意思。再加上近期同劏房居民多咗接觸，深感劏房問題比想像中更嚴重。佢相信有啲朋友對簡屋可能仲有好多疑問，而政府係有必要解說清楚。