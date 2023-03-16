「積分到期」釣魚騙案呃信用卡資料　10人被捕涉款200萬元

執法部門今日(16日)展開反詐騙行動，成功瓦解一個活躍本地的詐騙集團，該集團懷疑假冒一些會員平台，發送手機短訊予大量市民，誘騙他們點擊進入釣魚網站，藉此騙取他們的信用卡資料，從而簽帳購物及轉售圖利。行動中，人員分別掩至元朗、長沙灣、秀茂坪、黃大仙、西區、紅磡、天水圍及沙田等多個地方，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕6男4女(16至48歲)，包括集團骨幹成員，另檢獲4部電腦、14部手機及3台路由器。被捕人士現正被扣留調查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，自去年11月開始，該部門留意到該個集團在本港活躍，犯罪分子會製作模仿電訊集團會員平台的虛假網站，再以短訊將相關連結發送予廣大市民，訛稱他們的會員積分快將到期，哄騙市民經由連結前往假網站，以積分換取禮物。在該個網站內，集團會以換取禮物需要1港元手續費為藉口，誘使市民輸入個人資料、信用卡資料和一次性驗證碼。集團成員會利用騙取得來的信用卡資料，綑綁到手機的電子錢包內，繼而安排俗稱「車手」的同黨，利用該些電子錢包到全港進行購物，然後將贓物轉售圖利，包括家居電器、手機、遊戲機及遊戲點數卡等。

調查相信，自去年12月至今年2月，該集團曾發放超過5,000條詐騙短訊，並且至少牽涉170宗騙案，當中損失金額高達200萬港元，最大宗的個案涉及過萬港元。