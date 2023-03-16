近六成受訪者指簡屋不符成本效益　政黨批政府推行過急欠諮詢

立法會財務委員會明日(17日)審議簡約公屋項目涉149億港元撥款申請。有政黨今日(16日)公布調查結果，發現有近60%受訪者認為簡約公屋造價不符成本效益，逾半市民認為比起興建簡約公屋，不如加快興建傳統公屋。該黨批政府推簡約公屋政策過急，缺乏詳細資料及公眾諮詢，促政府推任何政策勿「霸王硬上弓」。

民主黨早前以電話訪問803人，了解公眾對簡約公屋的意見，當中有20%受訪者是正在輪候公屋的市民。對於有近60%受訪者認為簡約公屋不符成本效益，該黨副主席莫建成認為反映市民對於簡約公屋這項臨時紓緩措施並非治本良方，跟公眾期望不合，政府有必要盡力壓縮成本。對於立法會財委會將審議第一批簡約公屋撥款，莫建成指如無意外可獲通過。希望政府在第二批簡約公屋申請撥款前，多了解市民的看法。

該黨主席羅健熙指政府推行「簡約公屋」政策過急，府由公布選址到提交立法會討論，只有10日時間，亦缺乏詳細資料及公眾諮詢。尤其容易令有關選址附近的居民，因欠缺資訊及溝通而感到困擾。該黨促請當局，推行任何政策時應有公眾參與，切勿事事「霸王硬上弓」，畢竟市民感到聲音被政府漠視，長遠對香港並無好處。