赤柱聖士提反附小爆急性腸胃炎　21名小六宿生屙嘔

赤柱聖士提反書院附屬小學爆發急性腸胃炎個案，均為該校六年級的留宿學生，涉及21名學生。衞生署衞生防護中心今日(16日)表示，學校製作膳食的環境衞生情況滿意，而其他曾進食共同食物的非留宿學生未有不尋常的情況，相信事件較大機會屬人傳人或環境污染所導致的急性腸胃炎，涉及食物中毒的機會較低，中心正繼續調查。

個案涉及18男3女，年齡介乎11至12歲，當中7人已求醫，全部無需入院。根據中心的流行病學調查，當中4名男學生首先於前日(14日)傍晚出現腹瀉及嘔吐病徵，並有學生在男生宿舍樓層內嘔吐，而其他留宿學生陸續於昨日(15日)及今日出現嘔吐和腹瀉病徵。

衞生防護中心人員今午已聯同食物環境衞生署食物安全中心人員到該校視察，初步認為學校製作膳食的環境衞生情況滿意，中心指，由於受影響學生的病發日期橫跨數天，而其他曾進食共同食物的非留宿學生未有不尋常的情況，涉及食物中毒的機會較低。中心已向學校職員建議需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。